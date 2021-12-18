Ферстаппен — о Хэмилтоне: порой мы действительно ненавидели друг друга
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о взаимоотношениях с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.
«Порой мы действительно ненавидели друг друга, но это нормально. В каждом из нас есть дух соперничества. Льюис — невероятный гонщик. Временами эмоции на пределе. Такое случалось и раньше на протяжении сезона, так что мне кажется, что всё нормально.
Было приятно, что сразу после гонки (Гран-при Абу-Даби. — Прим. «Чемпионата») Хэмилтон подошёл ко мне. Да, в течение года бывали напряжённые ситуации, но мы и вправду уважаем друг друга», — приводит слова Ферстаппена BBC.
Ферстаппен стал чемпионом мира Формулы-1 по итогам минувшего сезона. В решающем заезде Макс опередил Хэмилтона, благодаря чему и завоевал титул.
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