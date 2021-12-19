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Ферстаппен не сдержал слёз при просмотре видео своей триумфальной гонки на ГП Абу-Даби

Ферстаппен не сдержал слёз при просмотре видео своей триумфальной гонки на ГП Абу-Даби
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен эмоционально отреагировал на видео со своей победой в финальной гонке минувшего сезона. Решающий заезд состоялся на Гран-при Абу-Даби, где Макс смог опередить пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, благодаря чему и завоевал титул. Соответствующее видео было размещено на странице Ziggo Sport в «Твиттере».

«Новоиспечённый чемпион мира не сдерживается, когда видит свою героическую победу в Абу-Даби. Такого голландца редко встретишь», — говорится в описании к видео.

Фото: twitter.com/ZiggoSport

Напомним, Ферстаппен побил рекорд Формулы-1 по подиумам за сезон. По итогам прошлого чемпионата мира Макс 18 раз оказывался в тройке сильнейших.

Ранее Ферстаппен вспомнил аварию во время Гран-при Великобритании.

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