Ферстаппен не сдержал слёз при просмотре видео своей триумфальной гонки на ГП Абу-Даби

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен эмоционально отреагировал на видео со своей победой в финальной гонке минувшего сезона. Решающий заезд состоялся на Гран-при Абу-Даби, где Макс смог опередить пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, благодаря чему и завоевал титул. Соответствующее видео было размещено на странице Ziggo Sport в «Твиттере».



«Новоиспечённый чемпион мира не сдерживается, когда видит свою героическую победу в Абу-Даби. Такого голландца редко встретишь», — говорится в описании к видео.

Фото: twitter.com/ZiggoSport

Напомним, Ферстаппен побил рекорд Формулы-1 по подиумам за сезон. По итогам прошлого чемпионата мира Макс 18 раз оказывался в тройке сильнейших.

Ранее Ферстаппен вспомнил аварию во время Гран-при Великобритании.