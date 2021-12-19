Ферстаппен — о чемпионском титуле: не думаю, что он был бы возможен без Переса

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что без его напарника, мексиканца Серхио Переса, завоевать чемпионский титул Формулы-1 минувшего сезона было бы непросто.
«Не думаю, что я бы сейчас сидел здесь, если бы не Чеко, потому что, если бы не он, у «Мерседеса» остался бы достаточный запас времени, чтобы провести пит-стоп под машиной безопасности (в гонке Гран-при Абу-Даби. — Прим. «Чемпионата»). Чеко был просто великолепен.
Конечно, когда мы только начинали, я не знал, какой Серхио человек. Но очень быстро мне стало ясно, что он удивительный парень. И речь не только о Формуле-1. Он очень приятный и по-настоящему семейный человек. Мы частенько здорово проводили время вместе.
Редко можно встретить такого хорошего товарища по команде. В последней гонке Перес ещё раз доказал, что он настоящий командный игрок, и я действительно надеюсь, что мы сможем продолжать ещё долго наше сотрудничество», — приводит слова Ферстаппена Formel1.de.
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