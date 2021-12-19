Ральф Шумахер: Мазепину надо заниматься чем-то другим. Ему необязательно быть в Формуле-1
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о российском пилоте команды «Хаас» Никите Мазепине.
«Мазепин, безусловно, был хорошим пилотом в Формуле-2. Но в этом году он пошёл в неправильном направлении и на самом деле должен заниматься чем-то другим. Ему необязательно принимать участие в Формуле-1.
Для Мика было бы лучше, если б рядом был кто-то, кто бы мог ему помочь. Тот, кто вместе с ним мог бы вести команду вперёд», — приводит слова Ральфа Speedweek со ссылкой на Sky Sports.
По итогам прошедшего сезона Формулы-1 Никита занял 21-е место в общем зачёте пилотов, став лидером сезона по числу нарушений пределов трассы. Ранее итоги выступления Мазепина подвёл известный комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов.
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