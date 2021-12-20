Тото Вольф признался, что украл у Боттаса победу на Гран-при России 2018 года

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в видео, опубликованном в «инстаграме» команды, на котором Вольф и Валттери Боттас участвовали в интервью, признался, что украл у финна победу на Гран-при России 2018 года. В той гонке Боттасу был отдан приказ пропустить Льюиса Хэмилдтона в борьбе за победу.
«У тебя было десять побед, плюс этап в Сочи в 2018 году, итого 11. Или были ещё?», — спросил Вольф у Боттаса.
«Было несколько побед, которые у меня украли», — ответил Валттери.
«Но в Сочи тебя действительно ограбили. В Сочи я украл у тебя победу, поэтому можешь писать „10+1“, — резюмировал Вольф.
По итогам минувшего сезона «Королевских гонок» Боттас стал третьим в общем зачёте пилотов. На счету Валттери 226 очков. Титул достался голландскому гонщику команды «Ред Булл» Максу Ферстаппену. В решающем заезде сезона Макс опередил напарника Боттаса и своего главного конкурента, британца Льюиса Хэмилтона.
Ранее Боттас оценил период, проведённый в «Мерседесе».
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