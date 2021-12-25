Мазепин, Шумахер и Штайнер записали рождественское поздравление каждый на своём языке

Пресс-служба команды «Хаас» в официальном «инстаграме» команды показала забавное видео, на котором пилоты гоночного коллектива, россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер, а также руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер произносят рождественское поздравление. Каждый из них говорит текст как на своём, так и на английском языке.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице команды «Хаас» в «Инстаграме».

В минувшем сезоне «Королевских гонок» «Хаас» был главным аутсайдером чемпионата. Мазепин и Шумахер не могли найти общий язык, поэтому часто между ними возникало множество разногласий.



Ранее о Мике высказался бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер, отметив, что он «уничтожил» Никиту.