Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен встретил Рождество с семьёй Нельсона Пике в Бразилии. Фото

Макс Ферстаппен встретил Рождество с семьёй Нельсона Пике в Бразилии. Фото
Комментарии

Чемпион Формулы-1 минувшего сезона, голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен встречал Рождество в Бразилии, куда он отправился со своей девушкой Келли Пике. Компании им составит отец Келли, трёхкратный чемпион «Королевских гонок», бразилец Нельсон Пике. Вместе с ними был и брат Келли — Нельсиньо.

Фотографии и видео можно посмотреть на официальной странице Келли Пике в «Инстаграме».

Напомним, Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона Формулы-1 благодаря победе, одержанной в решающем заезде в Абу-Даби (ОАЭ). Голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сравнил выступления Макса в первые сезоны после прихода в Формулу-1 с тем, что он показывает сейчас.

Новость по теме
«Это важное отличие». Марко рассказал, как со временем изменился подход Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021