Макс Ферстаппен встретил Рождество с семьёй Нельсона Пике в Бразилии. Фото

Чемпион Формулы-1 минувшего сезона, голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен встречал Рождество в Бразилии, куда он отправился со своей девушкой Келли Пике. Компании им составит отец Келли, трёхкратный чемпион «Королевских гонок», бразилец Нельсон Пике. Вместе с ними был и брат Келли — Нельсиньо.
Фотографии и видео можно посмотреть на официальной странице Келли Пике в «Инстаграме».
Напомним, Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона Формулы-1 благодаря победе, одержанной в решающем заезде в Абу-Даби (ОАЭ). Голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сравнил выступления Макса в первые сезоны после прихода в Формулу-1 с тем, что он показывает сейчас.
- 26 декабря 2021
-
15:27
-
14:58
-
13:48
-
12:45
-
11:31
-
10:42
-
09:54
-
00:48
- 25 декабря 2021
-
23:05
-
20:56
-
19:55
-
19:02
-
17:43
-
16:53
-
15:47
-
14:36
-
13:52
-
12:29
-
11:57
-
10:30
-
09:27
-
07:14
-
00:48
- 24 декабря 2021
-
23:57
-
22:57
-
21:45
-
20:52
-
19:59
-
18:46
-
17:32
-
16:12
-
15:03
-
14:13
-
13:16
-
12:24