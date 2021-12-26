Макс Ферстаппен встретил Рождество с семьёй Нельсона Пике в Бразилии. Фото

Чемпион Формулы-1 минувшего сезона, голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен встречал Рождество в Бразилии, куда он отправился со своей девушкой Келли Пике. Компании им составит отец Келли, трёхкратный чемпион «Королевских гонок», бразилец Нельсон Пике. Вместе с ними был и брат Келли — Нельсиньо.

Фотографии и видео можно посмотреть на официальной странице Келли Пике в «Инстаграме».

Напомним, Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона Формулы-1 благодаря победе, одержанной в решающем заезде в Абу-Даби (ОАЭ). Голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сравнил выступления Макса в первые сезоны после прихода в Формулу-1 с тем, что он показывает сейчас.