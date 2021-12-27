Мазепин рассказал, как себя чувствует после перенесённого коронавируса

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как чувствует себя после того, как переболел коронавирусом.

«Очень рад тому, что чувствую себя хорошо. Когда заболел, очень волновался за свои лёгкие, потому что, как и любому другому спортсмену, обязательно нужна хорошая дыхалка. Боялся, что немного в ней потерял, но чувствую себя хорошо», — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона Никита был на последнем месте, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате праздновал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в решающем заезде опередивший своего главного конкурента, британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Ранее сообщалось, что Мазепин стал попечителем благотворительного фонда.