Мазепин рассказал, как себя чувствует после перенесённого коронавируса
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Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как чувствует себя после того, как переболел коронавирусом.
«Очень рад тому, что чувствую себя хорошо. Когда заболел, очень волновался за свои лёгкие, потому что, как и любому другому спортсмену, обязательно нужна хорошая дыхалка. Боялся, что немного в ней потерял, но чувствую себя хорошо», — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».
В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона Никита был на последнем месте, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате праздновал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в решающем заезде опередивший своего главного конкурента, британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
Ранее сообщалось, что Мазепин стал попечителем благотворительного фонда.
Новость по темеНикита Мазепин стал попечителем благотворительного фонда
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