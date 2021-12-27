Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Никита Мазепин объяснил, почему решил подарить Мику Шумахеру валенки

Никита Мазепин объяснил, почему решил подарить Мику Шумахеру валенки
Комментарии

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о своём рождественском подарке напарнику по команде Мику Шумахеру.

«Это был «Тайный Санта» для участников Формулы-1. И из всех гонщиков мне попался человек, с которым я весь сезон провёл бок о бок, так что я очень сильно удивился. Я долго думал над тем, что можно подарить человеку, у которого есть всё. И подумал, что когда он приедет в Россию, а я его приглашал, ему нужна будет тёплая обувь, чтобы не заболеть.

Мне Эстебан Окон подарил шоколадку с надписью Марципан. Очень многие люди в Европе путают моё имя с этим сладким деликатесом», — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона Никита был на последнем месте, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате праздновал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в решающем заезде опередивший своего главного конкурента, британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Новость по теме
Мазепин рассказал, как себя чувствует после перенесённого коронавируса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021