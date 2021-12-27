Никита Мазепин объяснил, почему решил подарить Мику Шумахеру валенки

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о своём рождественском подарке напарнику по команде Мику Шумахеру.

«Это был «Тайный Санта» для участников Формулы-1. И из всех гонщиков мне попался человек, с которым я весь сезон провёл бок о бок, так что я очень сильно удивился. Я долго думал над тем, что можно подарить человеку, у которого есть всё. И подумал, что когда он приедет в Россию, а я его приглашал, ему нужна будет тёплая обувь, чтобы не заболеть.

Мне Эстебан Окон подарил шоколадку с надписью Марципан. Очень многие люди в Европе путают моё имя с этим сладким деликатесом», — сказал Мазепин в эфире «Матч ТВ».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона Никита был на последнем месте, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате праздновал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в решающем заезде опередивший своего главного конкурента, британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».