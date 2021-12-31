«У меня нет шансов отказаться?» Мазепин и другие пилоты Ф-1 сымитировали звуки мотора

Пресс-служба Формулы-1 разместила новое видео в официальном «инстаграме» чемпионата, показав, как гонщики имитируют звуки двигателя. Цель, которая была поставлена перед пилотами, — демонстрация разницы между болидами в «Королевских гонках» и NASCAR.

«У меня нет шансов отказаться, ведь так? Я один, а вас восемь», — пошутил пилот «Хааса» Никита Мазепин.



Помимо Мазепина, звуки изображали Эстебан Окон, представляющий «Альпин», Шарль Леклер из «Феррари», а также Даниэль Риккардо из команды «Макларен».

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship.

Ранее Мазепин рассказал о самых запоминающихся моментах его дебютного сезона в Формуле-1.