Никита Мазепин выразил благодарность каждому, кто сделал 2021 год «особенным»
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин разместил новый пост в своём «инстаграме», где поблагодарил каждого за то, что 2021 год получился «особеннным».
«Спасибо каждому, кто сделал 2021 год особенным. Увидимся в 2022-м», — написал Мазепин.
Фотографию можно посмотреть на странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Никита занял последнее место, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Ранее Мазепин, как и несколько других пилотов Формулы-1, поучаствовал в забавном видео, где сымитировал звуки мотора.
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