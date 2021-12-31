Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Никита Мазепин выразил благодарность каждому, кто сделал 2021 год «особенным»

Никита Мазепин выразил благодарность каждому, кто сделал 2021 год «особенным»
Комментарии

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин разместил новый пост в своём «инстаграме», где поблагодарил каждого за то, что 2021 год получился «особеннным».

«Спасибо каждому, кто сделал 2021 год особенным. Увидимся в 2022-м», — написал Мазепин.

Фотографию можно посмотреть на странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Никита занял последнее место, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Ранее Мазепин, как и несколько других пилотов Формулы-1, поучаствовал в забавном видео, где сымитировал звуки мотора.

Новость по теме
«У меня нет шансов отказаться?» Мазепин и другие пилоты Ф-1 сымитировали звуки мотора
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021