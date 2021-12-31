Марко — о действиях Маси в Абу-Даби: если он решил убрать круговых, то это справедливо

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мыслями о действиях гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси в гонке Гран-при Абу-Даби. По мнению Марко, Маси был вправе давать рестарт заезда по своему усмотрению. Изначально круговым было запрещено обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем это разрешение им дали, но сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



«Следует отдать должное Майклу Маси, который хотел закончить гонку под зелёными флагами. Например, в IndyCar или NASCAR, есть правило, согласно которому к дистанции добавляют круг, чтобы гонку можно было закончить в боевых условиях. Между ними было пять машин, и он просто убрал их, чтобы спокойно можно было проехать последний круг. Это как судья, у которого есть право, и если он так решает, то это справедливо», — приводит слова Марко RaceFans.