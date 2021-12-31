«Мерседес» — Боттасу: наш успех был бы невозможен без тебя, Валттери

Немецкая команды Формулы-1 «Мерседес» попрощалась с финном Валттери Боттасом, который следующий год начнёт в составе «Альфа Ромео».



«После пяти замечательных лет совместной работы сегодня мы отмечаем последний официальный день Валттери в нашей команде. Успех, которого мы добивалась с 2017 года, был бы невозможен без тебя, Валттери. И даже несмотря на то, что ты уходишь, ты всегда останешься частью семьи «Мерседеса», — говорится в сообщении «Мерседеса», размещённом в «твиттере» команды.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Мерседеса» в «Твиттере».

Ранее Боттас поделился мнением о машинах 2022 года, предположив, что они будут не сильно отличаться от тех, что использовались в сезоне-2021.