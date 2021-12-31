«Мерседес» — Боттасу: наш успех был бы невозможен без тебя, Валттери
Поделиться
Немецкая команды Формулы-1 «Мерседес» попрощалась с финном Валттери Боттасом, который следующий год начнёт в составе «Альфа Ромео».
«После пяти замечательных лет совместной работы сегодня мы отмечаем последний официальный день Валттери в нашей команде. Успех, которого мы добивалась с 2017 года, был бы невозможен без тебя, Валттери. И даже несмотря на то, что ты уходишь, ты всегда останешься частью семьи «Мерседеса», — говорится в сообщении «Мерседеса», размещённом в «твиттере» команды.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Мерседеса» в «Твиттере».
Ранее Боттас поделился мнением о машинах 2022 года, предположив, что они будут не сильно отличаться от тех, что использовались в сезоне-2021.
Комментарии
- 31 декабря 2021
-
16:19
-
15:44
-
14:22
-
13:20
-
12:05
-
10:50
-
09:49
-
00:58
- 30 декабря 2021
-
23:57
-
22:56
-
21:53
-
20:48
-
19:44
-
18:41
-
17:35
-
17:06
-
16:37
-
15:18
-
14:10
-
13:31
-
12:25
-
11:02
-
09:15
-
00:11
- 29 декабря 2021
-
22:31
-
20:58
-
19:46
-
18:48
-
17:16
-
16:51
-
16:05
-
15:03
-
13:57
-
12:55
-
12:15
Партнерский контент