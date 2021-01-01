Сотников прокомментировал второе место в заезде пролога «Дакар»-2022

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников занял второе место в прологе «Дакара»-2022 в зачёте грузовиков. По итогам заезда он отстал на 7 секунд ещё одного гонщика экипажа «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Андрей Каргинов (также «КАМАЗ-мастер») стал третьим. После пролога Сотников поделился мнением о заезде.



«Это был короткий этап, не слишком быстрый, с песчаными дорожками и дюнами тут и там. Мы были осторожны, нам просто нужно было финишировать. Однако, я немного поэкспериментировал с грузовиком, потому что у нас нет таких песков в России. В ближайшие несколько дней впереди ещё более длинные и более сложные этапы», – цитирует Сотникова официальная группа команды «КАМАЗ-мастер» во «Вконтакте».