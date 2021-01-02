В «КАМАЗ-мастере» показали, как триумфально провели пролог «Дакара»-2022. Видео

Пресс-служба российской команды «КАМАЗ-мастер» представила новое видео, показав, как гоночный коллектив провёл пролог престижного ралли-марафона «Дакар»-2022. Видеозапись доступна на официальном канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.

Посмотреть видеозапись можно на официальном канале «КАМАЗ-мастер» в YouTube.

В общей сложности в «Дакаре»-2022 примут участие четыре экипажа «КАМАЗ-мастер». Именно они и заняли топ-4 по итогам состоявшегося вчера, 1 января, пролога. Первое место в итоге занял экипаж Эдуарда Николаева, второе — Дмитрия Сотникова. Экипаж Андрея Каргинова стал третьим, а Антона Шибалова — четвёртым.



44-й по счёту «Дакар» стартовал 2 января в Хаиле (Саудовская Аравия), а завершится 14 января в Джидде.