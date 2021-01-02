Эдуард Николаев рассказал о непростом моменте на первом этапе «Дакара»

Российский гонщик экипажа «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев дал комментарий по поводу первого этапа ралли «Дакар» среди грузовиков, в котором он занял второе место.

«Во второй части трассы очень злые, острые камни. Пришлось немного сбросить скорость, чтобы сохранить шины. Доехали до нейтрализации на двухсотом километре втроём вместе с Каргиновым и Сотниковым. Больше никого не было. Через 20 минут начали стартовать, увидели, что только что подъехал ван Кастерен.



Вторую часть проехали вместе. Затем была навигационная сложность, все начали кружиться. Я очень благодарю своего штурмана за сегодняшний этап, потому что мы самые первые нашли точку и уже до финиша никому не уступили», — сказал Николаев.