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Сотников: видели, как кружил Каргинов, вместе с ним пытались найти точку

Сотников: видели, как кружил Каргинов, вместе с ним пытались найти точку
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал быстрейший результат на первом этапе ралли-марафона «Дакар»-2022.

«Насыщенный день получился сегодня. Первая часть этапа была песчаной, немного непонятной по навигации. Где-то километров через 50 пришлось поменяться местами с Эдиком: возвращались за скрытой путевой точкой. Дорога была чистой и без пыли, что позволяло ехать максимально быстро. А ближе к зоне нейтрализации попался сложный триалистый подъём. Выбрали правое направление, но дорога стала сужаться, и пришлось не рисковать и спускаться – в этот момент мимо нас проскочили Эдик и Андрей, и мы поехали за ними.

После 20-минутного отдыха выехали на участок, по которому ездили ещё в 2020 году: большие спуски, песчаная и бугристая дорога. А дальше всех ждала навигационная путаница – видели, как кружил Каргинов, вместе с ним пытались найти точку. Подъехали и другие участники «Дакара» из разных категорий – все искали выход, ориентируясь на более опытные экипажи. К сожалению, Андрей не смог быстро решить эту головоломку и потерял много времени», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

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