Сотников: видели, как кружил Каргинов, вместе с ним пытались найти точку

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал быстрейший результат на первом этапе ралли-марафона «Дакар»-2022.
«Насыщенный день получился сегодня. Первая часть этапа была песчаной, немного непонятной по навигации. Где-то километров через 50 пришлось поменяться местами с Эдиком: возвращались за скрытой путевой точкой. Дорога была чистой и без пыли, что позволяло ехать максимально быстро. А ближе к зоне нейтрализации попался сложный триалистый подъём. Выбрали правое направление, но дорога стала сужаться, и пришлось не рисковать и спускаться – в этот момент мимо нас проскочили Эдик и Андрей, и мы поехали за ними.
После 20-минутного отдыха выехали на участок, по которому ездили ещё в 2020 году: большие спуски, песчаная и бугристая дорога. А дальше всех ждала навигационная путаница – видели, как кружил Каргинов, вместе с ним пытались найти точку. Подъехали и другие участники «Дакара» из разных категорий – все искали выход, ориентируясь на более опытные экипажи. К сожалению, Андрей не смог быстро решить эту головоломку и потерял много времени», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».
- 2 января 2022
-
21:07
-
21:03
-
20:38
-
20:16
-
19:50
-
19:48
-
19:45
-
18:50
-
18:06
-
16:59
-
15:54
-
15:06
-
14:55
-
14:31
-
13:07
-
12:25
-
12:18
-
12:08
-
12:03
-
11:55
-
11:04
-
10:11
- 1 января 2022
-
22:04
-
20:49
-
18:44
-
18:34
-
16:13
-
14:57
-
13:54
-
12:52
-
11:58
-
10:50
-
10:16
- 31 декабря 2021
-
20:02
-
18:48