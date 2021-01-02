Каргинов объяснил, почему проиграл на первом этапе «Дакара» 19 минут

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал ход первого этапа ралли-марафона «Дакар»-2022, на котором он занял пятое место.



«Сегодня первый день, и он сложный. Редко организаторы «Дакара» дают в первый день такие сложные и протяжённые спецучастки. Это говорит о том, что «Дакар» не теряет свою силу и авантюризм, ради чего он был придуман — легко никому не будет. Во-первых, по километражу длиннее, во-вторых — по сложности пилотирования. Были и камни, и дюны, и в навигации было одно сложное место. К сожалению, наш экипаж тоже сегодня потерял достаточно много времени на поиски этой скрытой точки, но по итогу всё-таки её нашли и поехали на финиш.



Очень приятно было видеть огромное количество участников «Дакар Классик». За последний год их количество в разы увеличилось, очень много желающих, это правильно. Интересно посмотреть, с каких машин начинались ралли-рейды. Можно посмотреть, как далеко вперёд шагнула техника: даже год назад, два назад уже есть изменения. А если десятки лет назад, то это то, без чего не было бы сейчас этих автомобилей, этих скоростей. Здорово, что это возобновили. Люди едут не совсем на результат. Для них это путешествие, проехать маршрут на тех машинах, которые тогда были созданы», — приводит слова Каргинова телеграм-канал Cross-Country Rally.