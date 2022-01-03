Карлос Сайнс-старший: мы не можем все быть идиотами!

Испанский гонщик «Ауди» Карлос Сайнс-старший рассказал о проблемах с навигацией на первом этапе «Дакара», из-за которых он проиграл более двух часов и лишился реальных шансов на общую победу.



«Я очень разочарован этапом. Было место, где был средний курс 10, а потом вдруг он менялся на 300 — мы думали, что это ошибка. Мы ездили туда-сюда, в том месте было бесчисленное число машин, мотоциклов и квадроциклов, которые делали одно и то же. Мы не могли найти верный путь, как и многие другие. Мы не поняли, что за чертовщина происходит. Если так много людей ошиблись, то что-то было не так. Мы не можем все быть идиотами! Конечно, некоторые нашли дорогу, но иногда так случается. Если «Дакар» хочет делать так и подобное происходит уже на второй день борьбы… Это досадно», — приводит слова Сайнса AS.