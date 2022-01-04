«Ауди» обвинила организаторов «Дакара» и Аль-Аттию в жульничестве. Босс гонки ответил

Руководитель команды X-Raid Свент Квандт выдвинул смелое обвинение в адрес организаторов ралли-марафона «Дакар» и фаворита гонки, пилота «Тойоты» Нассера Аль-Аттии. Квандт, чья команда обеспечивает выступление на «Дакаре» новых гибридных внедорожников «Ауди», высказал мнение, что на первом этапе гонки Аль-Аттия не потерял время в сложном навигационном месте только потому, что ему помогли организаторы. Между тем пилоты «Ауди» Маттиас Экстрём и Карлос Сайнс-старший потеряли в этом месте от часа до двух.



«Весело, что лишь одна машина сумела найти верный путь. Мы думаем, что у них была какая-то дополнительная информация. Иначе найти дорогу было бы невозможно», — заявил Квандт.



На обвинения представителя «Ауди» отреагировал директор «Дакара» Давид Кастера.



«Я нахожу немного шокирующим, когда вижу столь серьёзные обвинения без доказательств. Мы серьёзно усилили секретность маршрута. У штурмана Нассера Матьё Бомеля не может быть карты. Согласно Свену Квандту, у него могли быть данные GPS. Но для того, чтобы ехать строго по трассе, вам нужны телефон и GPS, а это сейчас запрещено», — ответил Кастера.