«Ауди» обвинила организаторов «Дакара» и Аль-Аттию в жульничестве. Босс гонки ответил

Руководитель команды X-Raid Свент Квандт выдвинул смелое обвинение в адрес организаторов ралли-марафона «Дакар» и фаворита гонки, пилота «Тойоты» Нассера Аль-Аттии. Квандт, чья команда обеспечивает выступление на «Дакаре» новых гибридных внедорожников «Ауди», высказал мнение, что на первом этапе гонки Аль-Аттия не потерял время в сложном навигационном месте только потому, что ему помогли организаторы. Между тем пилоты «Ауди» Маттиас Экстрём и Карлос Сайнс-старший потеряли в этом месте от часа до двух.
«Весело, что лишь одна машина сумела найти верный путь. Мы думаем, что у них была какая-то дополнительная информация. Иначе найти дорогу было бы невозможно», — заявил Квандт.
На обвинения представителя «Ауди» отреагировал директор «Дакара» Давид Кастера.
«Я нахожу немного шокирующим, когда вижу столь серьёзные обвинения без доказательств. Мы серьёзно усилили секретность маршрута. У штурмана Нассера Матьё Бомеля не может быть карты. Согласно Свену Квандту, у него могли быть данные GPS. Но для того, чтобы ехать строго по трассе, вам нужны телефон и GPS, а это сейчас запрещено», — ответил Кастера.
- 4 января 2022
-
12:40
-
12:06
-
11:36
-
11:26
-
11:07
-
10:31
-
09:36
-
02:10
-
00:57
- 3 января 2022
-
23:46
-
23:26
-
22:56
-
21:57
-
20:43
-
20:01
-
20:01
-
19:58
-
18:16
-
17:47
-
17:29
-
16:15
-
14:49
-
13:15
-
11:59
-
11:01
-
10:46
-
10:18
-
10:12
-
10:01
-
01:22
-
01:14
-
00:45
-
00:04
- 2 января 2022
-
23:00
-
21:07