Камазовец Сотников прокомментировал победу на третьем этапе «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал лучший результат на третьем этапе ралли-марафона «Дакар»-2022. Сотников укрепил лидерство в общем зачёте гонки.



«Спецучасток прошел достаточно динамично, часто меняли темп. Между дюнами были быстрые и извилистые дороги, также хватало и навигации: следы порой терялись, и штурману приходилось приложить усилия, чтобы понять, в правильном ли направлении мы едем. В одном месте, в дюнах, мы шли по верному курсу, но скрытой навигационной точки не было – она оказалась в 20-30 метрах в стороне, и пришлось крутиться на месте в её поиске. Весь этап впереди нас был Андрей, и где-то за 50 километров до финиша, на предпоследней секции дюн, он пропустил нас», — приводит слова Сотникова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».