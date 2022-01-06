Штайнер — о скандале с Мазепиным перед сезоном-2021: ему нужен был второй шанс

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о своей реакции на скандал с гонщиком его команды Никитой Мазепиным перед началом сезона-2021. Напомним, в декабре 2020 года в «инстаграме» россиянина появилось видео, где он ведёт себя очень вызывающе. Многие после этого требовали разорвать контракт с юным пилотом.
«Мне удалось сохранить спокойствие. Я поговорил с ним об этом. Для него было ясно, что он сделал что-то не так и он не должен был так поступать.
Но, опять же, он молод, ему нужен второй шанс, и я довольно быстро с этим смирился.
Многие люди не отпустили эту ситуацию, чему я был удивлен, потому что сейчас в мире происходят разные вещи, и люди быстро о них забывают. Ему же долго припоминали – не знаю, почему. Может быть, мне и не нужно знать.
В конце концов, конечно, это не помогло ему начать сезон, так как подобные ситуации отвлекают, особенно если ты молод», — приводит слова Штайнера GPFans.
- 6 января 2022
-
09:49
-
02:10
-
02:04
-
00:57
-
00:35
- 5 января 2022
-
23:47
-
22:54
-
21:49
-
20:51
-
20:44
-
20:27
-
20:20
-
20:15
-
19:50
-
18:30
-
18:04
-
17:54
-
17:39
-
17:07
-
15:40
-
15:04
-
14:10
-
13:57
-
12:49
-
11:40
-
10:03
-
01:07
-
00:25
- 4 января 2022
-
23:45
-
23:36
-
22:38
-
21:06
-
20:59
-
19:54
-
19:49