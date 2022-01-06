Штайнер — о скандале с Мазепиным перед сезоном-2021: ему нужен был второй шанс

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о своей реакции на скандал с гонщиком его команды Никитой Мазепиным перед началом сезона-2021. Напомним, в декабре 2020 года в «инстаграме» россиянина появилось видео, где он ведёт себя очень вызывающе. Многие после этого требовали разорвать контракт с юным пилотом.

«Мне удалось сохранить спокойствие. Я поговорил с ним об этом. Для него было ясно, что он сделал что-то не так и он не должен был так поступать.



Но, опять же, он молод, ему нужен второй шанс, и я довольно быстро с этим смирился.



Многие люди не отпустили эту ситуацию, чему я был удивлен, потому что сейчас в мире происходят разные вещи, и люди быстро о них забывают. Ему же долго припоминали – не знаю, почему. Может быть, мне и не нужно знать.



В конце концов, конечно, это не помогло ему начать сезон, так как подобные ситуации отвлекают, особенно если ты молод», — приводит слова Штайнера GPFans.