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Штайнер — о скандале с Мазепиным перед сезоном-2021: ему нужен был второй шанс

Штайнер — о скандале с Мазепиным перед сезоном-2021: ему нужен был второй шанс
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о своей реакции на скандал с гонщиком его команды Никитой Мазепиным перед началом сезона-2021. Напомним, в декабре 2020 года в «инстаграме» россиянина появилось видео, где он ведёт себя очень вызывающе. Многие после этого требовали разорвать контракт с юным пилотом.

«Мне удалось сохранить спокойствие. Я поговорил с ним об этом. Для него было ясно, что он сделал что-то не так и он не должен был так поступать.

Но, опять же, он молод, ему нужен второй шанс, и я довольно быстро с этим смирился.

Многие люди не отпустили эту ситуацию, чему я был удивлен, потому что сейчас в мире происходят разные вещи, и люди быстро о них забывают. Ему же долго припоминали – не знаю, почему. Может быть, мне и не нужно знать.

В конце концов, конечно, это не помогло ему начать сезон, так как подобные ситуации отвлекают, особенно если ты молод», — приводит слова Штайнера GPFans.

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