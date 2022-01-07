Никита Мазепин показал, как проводит межсезонье в горах. Фото

Российский пилот американской команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин разместил новое фото в своём «инстаграме», показав, как проводит межсезонье.
«Доброго вам утра с гор», — подписал фото Мазепин.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».
В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Ранее руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о своей реакции на скандал с Никитой перед началом сезона-2021. Напомним, в декабре 2020 года в «инстаграме» Мазепина появилось видео, на котором он ведёт себя очень вызывающе. Многие после этого требовали разорвать контракт с юным пилотом.
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