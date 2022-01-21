«Уильямс» прекратил сотрудничество с главным инженером

Команда Формулы-1 «Уильямс» прекратила сотрудничество с Адамом Картером, занимавшим должность главного инженера.



«Поскольку мы смотрим в будущее и выбираем стратегию на следующие сезоны, нами было принято решение внести изменения в инженерную структуру. Адам Картер покинул команду, и я хотел бы поблагодарить его за всю тяжёлую работу и вклад, который он вносил в течение последних шести лет», — приводит слова руководителя «Уильямса» Йоста Капито The Race.

Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона «Королевских гонок» «Уильямс» занял восьмое место. Победу праздновала немецкая команда «Мерседес».



Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:



1. «Мерседес» — 613,5 очков

2. «Ред Булл» — 585,5

3. «Феррари» — 323,5

4. «Макларен» — 275

5. «Альпин» — 155

6. «Альфа Таури» — 142

7. «Астон Мартин» — 77

8. «Уильямс» — 23

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Хаас» — 0.