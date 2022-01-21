«Уильямс» прекратил сотрудничество с главным инженером

Команда Формулы-1 «Уильямс» прекратила сотрудничество с Адамом Картером, занимавшим должность главного инженера.
«Поскольку мы смотрим в будущее и выбираем стратегию на следующие сезоны, нами было принято решение внести изменения в инженерную структуру. Адам Картер покинул команду, и я хотел бы поблагодарить его за всю тяжёлую работу и вклад, который он вносил в течение последних шести лет», — приводит слова руководителя «Уильямса» Йоста Капито The Race.
Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона «Королевских гонок» «Уильямс» занял восьмое место. Победу праздновала немецкая команда «Мерседес».
Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:
1. «Мерседес» — 613,5 очков
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0.
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