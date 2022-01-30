Боттас: для Хэмилтона Формула-1 сейчас нечто большее, чем для всех остальных пилотов

Новичок «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о своём бывшем товарище по «Мерседесу», британце Льюисе Хэмилтоне.



«У него редко бывают плохие гонки, потому что этот парень очень хорошо приспосабливается ко всем ситуациям. Должен также сказать, что я очень усердно работаю с командой, всегда всё очень тщательно проверяю. Но если вдруг Льюис узнаёт, что я был на заводе два дня, то уходит туда на три. Если он в чём-то сомневается, то обязательно разберётся с этим до конца, чтобы устранить этот момент.



В 2021 году он был на симуляторе почти каждую неделю, чего никогда раньше не делал, всегда что-то пересматривал, и его приверженность делу — это то, перед чем я могу только снять шляпу. Я думаю, что Формула-1 сейчас значит для него нечто большее, чем для всех остальных гонщиков», — приводит слова Боттаса le10sport.com со ссылкой на Supla podcast.

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