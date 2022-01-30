Боттас: для Хэмилтона Формула-1 сейчас нечто большее, чем для всех остальных пилотов

Новичок «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о своём бывшем товарище по «Мерседесу», британце Льюисе Хэмилтоне.
«У него редко бывают плохие гонки, потому что этот парень очень хорошо приспосабливается ко всем ситуациям. Должен также сказать, что я очень усердно работаю с командой, всегда всё очень тщательно проверяю. Но если вдруг Льюис узнаёт, что я был на заводе два дня, то уходит туда на три. Если он в чём-то сомневается, то обязательно разберётся с этим до конца, чтобы устранить этот момент.
В 2021 году он был на симуляторе почти каждую неделю, чего никогда раньше не делал, всегда что-то пересматривал, и его приверженность делу — это то, перед чем я могу только снять шляпу. Я думаю, что Формула-1 сейчас значит для него нечто большее, чем для всех остальных гонщиков», — приводит слова Боттаса le10sport.com со ссылкой на Supla podcast.
- 30 января 2022
-
10:12
- 29 января 2022
-
23:49
-
22:58
-
21:28
-
21:04
-
20:00
-
18:40
-
17:51
-
16:47
-
15:43
-
14:38
-
13:58
-
13:14
-
11:35
-
10:34
-
09:47
- 28 января 2022
-
23:55
-
22:56
-
21:27
-
20:37
-
19:20
-
18:43
-
17:29
-
16:52
-
15:32
-
14:55
-
14:06
-
12:51
-
12:02
-
11:10
-
09:41
-
00:57
- 27 января 2022
-
23:45
-
22:56
-
21:57