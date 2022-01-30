Мазепин встретился с Зеедорфом. Фото

Российский пилот американской команды «Хаас» Никита Мазепин разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав фото с бывшим футболистом «Милана» Кларенсом Зеедорфом.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал нидерландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, семикратного чемпиона Формулы-1, британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



Ранее Мазепин показывал фото из тренажёрного зала с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, а потом — из Абу-Даби (ОАЭ), куда он прибыл, чтобы поддержать сборную России по ММА на чемпионате мира.