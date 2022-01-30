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Боттас: видел Хэмилтона пару дней спустя после Абу-Даби. Это было похоже на похороны

Боттас: видел Хэмилтона пару дней спустя после Абу-Даби. Это было похоже на похороны
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Новичок «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, как отреагировал его бывший напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон на окончание последней гонки Формулы-1 минувшего сезона, по итогам которой титул чемпиона мира достался Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

«Я видел его несколько дней спустя после той гонки, и это всё ещё было похоже на похороны. Даже когда знаешь, что это не ты проиграл гонку, а тебя ограбили, смириться крайне непросто. Думаю, нужно просто подождать, и он вернётся ещё сильнее, чем прежде», — приводит слова Боттаса Le10sport.com со ссылкой на его выступление в подкасте с журналистом Оскари Саари.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона Хэмилтон уступил своему главному сопернику Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

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