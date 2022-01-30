«Между ними есть большая разница». Марко рассказал об отличии между Пересом и Боттасом

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о гонщике своей команды Серхио Пересе.
«Для нас очевидно, что в настоящее время нет гонщика, который мог бы противостоять Ферстаппену в квалификациях. При подобном раскладе нужен тот, кто не сломается – такое определение как раз подходит для Переса», — приводит слова Марко PlanetF1 со ссылкой на AutoRevue.
Марко также высказался о преимуществе, которое есть у Переса перед гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом:
«Между ними есть большая разница: когда дело доходит до обгонов, то Боттас здесь явно проигрывает. Он действительно очень быстр, но не может обгонять при плотном трафике».
Ранее Хельмут оценил вероятность перехода Макса Ферстаппена в «Мерседес» в случае ухода из Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.
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