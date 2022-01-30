Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Между ними есть большая разница». Марко рассказал об отличии между Пересом и Боттасом

«Между ними есть большая разница». Марко рассказал об отличии между Пересом и Боттасом
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о гонщике своей команды Серхио Пересе.

«Для нас очевидно, что в настоящее время нет гонщика, который мог бы противостоять Ферстаппену в квалификациях. При подобном раскладе нужен тот, кто не сломается – такое определение как раз подходит для Переса», — приводит слова Марко PlanetF1 со ссылкой на AutoRevue.

Марко также высказался о преимуществе, которое есть у Переса перед гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом:

«Между ними есть большая разница: когда дело доходит до обгонов, то Боттас здесь явно проигрывает. Он действительно очень быстр, но не может обгонять при плотном трафике».

Ранее Хельмут оценил вероятность перехода Макса Ферстаппена в «Мерседес» в случае ухода из Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

Новость по теме
Марко оценил вероятность перехода Ферстаппена в «Мерседес» в случае ухода Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022