Пьер Гасли — о трассе в Майами: я впечатлён. Гонки здесь будут просто потрясающими

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли дал комментарий по поводу новой трассы в Майами. Напомним, первый в истории чемпионата Гран-при Майами запланирован на май 2022 года.

«Я был действительно впечатлён. Трасса выглядит очень круто, особенно с двумя очень длинными прямыми. С точки зрения гонок и возможностей для обгона, это будет просто потрясающе. Это должно стать отличным шоу для всех болельщиков.

Майами — классное место, поэтому я с нетерпением жду возможности приехать сюда и провести время, знакомясь с городом. Все мои друзья и все болельщики с нетерпением ждут этого события, и я очень хочу провести здесь хорошую гонку», — приводит слова Гасли

Протяжённость трассы составит 5,41 км, она будет состоять из 19 поворотов и трёх прямых, где можно будет расположить зоны DRS — ожидается, что автомобили смогут развивать скорость до 320 км/ч. Трасса проходит вокруг стадиона Hard Rock Stadium, на котором играет клуб Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».