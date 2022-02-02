Чандхок предположил, когда Хэмилтон нарушит молчание после скандальной гонки в Абу-Даби

Бывший гонщик Формулы-1 Карун Чандхок выразил мнение, что семикратный чемпион «Королевских гонок», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не станет покидать Формулу-1. Как считает Чандхок, Хэмилтон вернётся после того, как ФИА в полной мере расследует события, произошедшие в скандальной гонке Абу-Даби минувшего сезона.



«Внутренний голос мне подсказывает, что Льюис вернётся. Думаю, в последних четырёх гонках прошлого сезона он продемонстрировал, каково его стремление всегда побеждать. И то, что он сделал в этих последних гонках, качество его пилотирования в них — всё это было на исключительном уровне. Хотя это было так же хорошо, как и всё, что он делал в течение последних 14 лет.



Когда ФИА сможет доказать ему, что они внесли необходимые изменения и внедрили все механизмы, чтобы сделать спорт более справедливым, он вернётся», — приводит слова Чандхока Daily Express.

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