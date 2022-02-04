Гасли: после сегодняшнего дня больше никогда не говорите, что Формула-1 — это не спорт

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав, как готовится к новому сезону Формулы-1.

«Тяжёлое, но какое же отличное испытание на физику было сегодня! Результаты даже лучше, чем в прошлом году, и мы продолжаем работать! После такого дня как сегодня больше никогда не говорите, что Формула-1 — это не спорт. В противном случае нам нужно будет это обсудить», — написал Гасли.

Пост можно посмотреть на официальной странице Пьера Гасли в «Инстаграме».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Гасли занял девятое место. В активе Пьера было 110 очков. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.