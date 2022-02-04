Мазепин и Шумахер отреагировали на презентацию нового болида «Хааса»

Гонщики «Хааса» Никита Мазепин и Мик Шумахер после презентации нового болида команды оставили небольшие комментарии у себя в «инстаграме». Показ автомобиля состоялся сегодня, 4 февраля.



«Вот и приехало авто 2022-го», — написал Никита.



«Вот это тачка!» — был также краток Мик.

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Напомним, по итогам сезона-2021 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, став единственной командой, не набравшей ни одного очка по итогам чемпионата. В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона Мазепин и Шумахер заняли 21-е и 19-е места соответственно. В новом сезоне «Королевских гонок» представлять «Хаас» будут также они.



Ранее технический директор «Хааса» Симоне Реста рассказал о работе над новым болидом команды VF-22, представленном сегодня.