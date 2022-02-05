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Штайнер: это очень сложная работа, но я это говорю не для того, чтобы защищать Маси

Штайнер: это очень сложная работа, но я это говорю не для того, чтобы защищать Маси
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Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер, побывавший вместе с другими боссами команд на встрече с президентом международной автомобильной федерацией (ФИА) Мохаммедом бен Сулайемом, выразил мнение, что организация примет правильное решение относительно расследования событий Гран-при Абу-Даби 2021 года. Ранее сообщалось, что увольнения гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси после скандальной финальной гонки требует «Мерседес».

«В общем-то, я не давал много рекомендаций Мохаммеду. Знаю, что ФИА сейчас ищет возможные решения. Это очень сложная работа, но я это говорю не для того, чтобы защищать Майкла. Просто это всё действительно очень непросто. Уверен, что в федерации что-то придумают.

Признаться, у меня самого забот хватает. Я бы не хотел идти на встречу с ФИА и говорить им, что же нужно делать дальше. Они и сами сейчас ищут возможные решения, просто мы не знаем всех деталей», — приводит слова Штайнера GPFans.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

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