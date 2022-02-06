Марко — о сезоне-2021: Ферстаппен сказал, что больше не выдержал бы такого напряжения

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил мнение, что, если и следующие сезоны Формулы-1 получатся такими же напряжёнными, как и предыдущий, пилот его команды Макс Ферстаппен может несколько раньше завершить карьеру.



«Мы все были на пределе. Слава богу, что многие у нас переболели коронавирусом уже после Абу-Даби. Макс сказал, что больше не выдержал бы такого напряжения. У него никуда не пропало желание пилотировать, но если это будет повторяться из года в год, то в какой-то степени может повлиять на продолжительность его карьеры в меньшую сторону», — приводит слова Марко PlanetF1.



Ферстаппен стал чемпионом минувшего сезона Формулы-1. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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