Брандл: аудиозапись переговоров Маси и Уитли в Абу-Даби ничего не меняет

Экс-пилот Мартин Брандл высказался по поводу аудиозаписи разговора гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси и спортивного директора «Ред Булл» Джонатана Уитли во время Гран-при Абу-Даби.

Напомним, Уитли проинструктировал гоночного директора Майкла Маси отдать распоряжение пропустить лишь часть круговых, чтобы все «могли насладиться гонками».

«Конечно, это выглядит очень неудобно и неловко, и многие люди недовольны: фанаты Хэмилтона, фанаты Мерседеса… Это совсем некрасиво для Формулы 1, но я не думаю, что сегодняшняя аудиозапись меняет действительно неприятную картину произошедшего.

Но он не говорил ему ничего нового, и вы должны понимать, что Майкл Маси всё это прекрасно знал и без Джонатана Уитли.

Но мы также знаем, что неписаные правила и совещания, которые не должны ничего отменять, гласили: давайте постараемся, чтобы гонка не закончилась за машиной безопасности

Это не новая новость, и я думаю, вы должны понимать, что это не обязательно говорит Майклу Мази что-то, чего он еще не знал Джонатан Уитли», — приводит слова Брандла Sky Sports.