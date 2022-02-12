Ландо Норрис: я поддерживаю Майкла Маси

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о гоночном директоре ФИА Майкле Маси. После скандального финала сезона-2021 появились слухи, что он может быть уволен.



«Всё это сложные вещи, но я думаю, что все мы хотим постоянства. Когда что-то идёт не так, как в тот уик-энд, всегда будет присутствовать чувство раздражения и разочарования.



Я поддерживаю Майкла. Многое из того, что он сделал в прошлом сезоне, было великолепно. Мне кажется, ему можно приписать много заслуг. Речь сейчас только о том, как сгладить те недочёты, которые имели место», — приводит слова Норриса Racingnews365.



В решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным.

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