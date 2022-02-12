Риккардо: Майклу Маси нужно больше поддержки

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказал поддержку гоночному директору Международной автомобильной федерации (ФИА) Майклу Маси, который столкнулся с многочисленной критикой после скандальной гонки Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Формулы-1.



«Думаю, Майклу нужно больше поддержки — особенно сейчас, когда календарь расширяется. Все мы люди, и порой испытываем усталость. Майклу в тот момент было крайне непросто. В его обязанности входит широкий фронт задач. У него и впрямь сумасшедшее расписание», — приводит слова Риккардо Reuters.



Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Максу Ферстаппену из «Ред Булл», и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

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