Пьер Гасли заявил, что хочет регулярно финишировать в топ-5 и даже выше

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о своих целях на сезон-2022 Формулы-1.
«Мой подход будет такой же, что и в прошлом году. Я буду стараться продолжить серию очень хороших результатов и оставаться на пике формы. Я очень надеюсь, что в этом году смогу сражаться на самом верху, регулярно финишировать в топ-5 и даже выше, если машина будет достаточно хороша для этого. Мы должны быть готовы справляться с любыми ситуациями. Так что психологически я себя готовлю к тому, что справляться с любым возможным сценарием.
В прошлом году мы подобрались очень близко к пятому месту в Кубке конструкторов, и было бы супер добиться этого в нынешнем году. Слишком рано говорить, будет ли это возможно, но я всегда буду выкладываться по максимуму и выжимать всё из нашей машины», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
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