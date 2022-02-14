Тост рассказал об ожиданиях от Гасли и Цуноды в сезоне-2022 Формулы-1

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился своим мнением о пилотах команды в сезоне-2022 — Пьере Гасли и Юки Цуноде.



«Я очень доволен таким составом пилотов. Пьер — фантастический гонщик, и если мы обеспечим его действительно хорошей машиной, то он показал, что способен выигрывать гонки и финишировать на подиуме. Юки — очень одарённый пилот, и он уже несколько раз сумел это продемонстрировать в прошлом году, особенно в трёх последних гонках, где он выступал очень хорошо. Для него 2021-й был типичным годом новичка в первом сезоне в Формуле-1, когда ошибки неизбежны. К концу сезона, когда он лучше познакомился с машиной, техникой и инженерами, то показывал очень хорошие выступления. В Абу-Даби он финишировал четвёртым, так что я уверен, что он будет конкурентоспособен. Пьер в роли лидера уже показал, что способен показывать отличные результаты, так что я ожидаю многого от обоих гонщиков», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Новость по теме Пьер Гасли заявил, что хочет регулярно финишировать в топ-5 и даже выше