Тост рассказал об ожиданиях от Гасли и Цуноды в сезоне-2022 Формулы-1

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился своим мнением о пилотах команды в сезоне-2022 — Пьере Гасли и Юки Цуноде.
«Я очень доволен таким составом пилотов. Пьер — фантастический гонщик, и если мы обеспечим его действительно хорошей машиной, то он показал, что способен выигрывать гонки и финишировать на подиуме. Юки — очень одарённый пилот, и он уже несколько раз сумел это продемонстрировать в прошлом году, особенно в трёх последних гонках, где он выступал очень хорошо. Для него 2021-й был типичным годом новичка в первом сезоне в Формуле-1, когда ошибки неизбежны. К концу сезона, когда он лучше познакомился с машиной, техникой и инженерами, то показывал очень хорошие выступления. В Абу-Даби он финишировал четвёртым, так что я уверен, что он будет конкурентоспособен. Пьер в роли лидера уже показал, что способен показывать отличные результаты, так что я ожидаю многого от обоих гонщиков», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
- 14 февраля 2022
-
15:28
-
15:20
-
15:07
-
15:05
-
14:57
-
14:54
-
14:04
-
13:46
-
12:30
-
11:54
-
11:12
-
09:14
-
08:00
-
00:16
- 13 февраля 2022
-
22:51
-
21:08
-
20:01
-
18:58
-
18:00
-
16:34
-
15:16
-
14:08
-
11:56
-
10:49
-
09:44
-
00:57
- 12 февраля 2022
-
23:22
-
21:51
-
20:50
-
19:58
-
18:46
-
18:02
-
15:23
-
14:23
-
13:37