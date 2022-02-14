В ФИА анонсировали «структурные изменения» после скандального финала Ф-1 в Абу-Даби

Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила заявление относительно ситуации, произошедшей на Гран-при Абу-Даби 2021 года.
В ходе заседания комиссии Формулы-1 президент ФИА Мохаммед бен Сулайем провёл подробное обсуждение произошедшего в финале сезона-2021. Отзывы комиссии будут включены в итоговый анализ ситуации президентом федерации. В ближайшие дни бен Сулайем планирует публично предоставить новости о структурных изменениях и дальнейшем плане действий ФИА.
Напомним, в решающем заезде минувшего сезона Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Максу Ферстаппену, и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, что в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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