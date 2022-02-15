Источник: роль гоночного директора ФИА может быть передана нескольким людям

Главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон в своём «твиттере» рассказал о подробностях заседания комиссии Формулы-1, где обсуждалось дальнейшее сотрудничество с гоночным директором Майклом Маси.

По сообщению Бенсона, одним из возможных вариантов является назначение нескольких людей на должность гоночного директора ФИА. Они будут сменять друг друга на разных гонках, соблюдая определенную очередность. Что касается самого Маси, то есть вероятность того, что он не войдёт в состав новой дирекции.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Максу Ферстаппену из «Ред Булл», и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.