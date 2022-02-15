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Риккардо: Если Маси хочет остаться, ему нужно позволить это сделать

Риккардо: Если Маси хочет остаться, ему нужно позволить это сделать
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался по поводу ситуации вокруг гоночного директора ФИА Майкла Маси.

«Я не помню, чтобы гоночный директор Формулы-1 когда-либо обсуждался в СМИ подобным образом. То, что произошло в Абу-Даби, было шагом в неизвестность. Я не знаю, подходит ли слово «несправедливо», но разногласия были и раньше, а ситуация в Абу-Даби внесла ещё больше сумятицы. Возможно, всем стоит переключиться на передачу ниже.

Если Майкл хочет остаться, ему нужно позволить это сделать. Я не думаю, что мы должны судить о нём по одной гонке», — приводит слова Риккардо GrandPX.news.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику, Максу Ферстаппену из «Ред Булл», и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

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Источник: роль гоночного директора ФИА может быть передана нескольким людям
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