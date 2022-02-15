Президент ФИА рассказал, как себя вели Хорнер и Вольф на заседании комиссии Формулы-1

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем рассказал о том, в какой атмосфере прошло заседание комиссии Формулы-1, где обсуждалось дальнейшее сотрудничество с гоночным директором Майклом Маси.

Президент подчеркнул, что боссы команд «Мерседес» и «Ред Булл» Кристиан Хорнер и Тото Вольф были настроены позитивно.

«Они были близки друг к другу и находились в хорошем настроении, так что это было хорошо. Я ожидал другого, но было приятно видеть гармонию между ними.

Информация будет объявлена, но определённо, как я уже сказал, целостность ФИА всегда будет оставаться нетронутой. Я избран для этого, но также для того, чтобы обеспечить честный автоспорт, поскольку это мой долг. Так что это была очень хорошая встреча. Мы можем двигаться только вперёд. Это важно для ФИА и для всего спорта, так что мы можем только улучшать будущее», — приводит слова Сулайема Sky Sports.