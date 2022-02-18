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«Хаас» показал комбинезоны Шумахера и Мазепина на новый сезон Формулы-1. Фото

«Хаас» показал комбинезоны Шумахера и Мазепина на новый сезон Формулы-1. Фото
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Пресс-служба команды «Формулы-1 «Хаас» представила фото комбинезонов своих пилотов, россиянина Никиты Мазепина и немца Мика Шумахера, в которых они будут выступать в новом сезоне. Снимок был размещён на официальной странице «Хааса» в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице команды «Хааса» в «Инстаграме».

Показав фото в комбинезоне в своём «инстаграме» и Мазепин.

«Новый год, те же цвета», — подписал снимок Никита.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

Напомним, по итогам Кубка конструкторов прошлого сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее место, не набрал ни одного очка. За команды также выступали Мик Мазепин и Никиты Шумахер.

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