«Хаас» показал комбинезоны Шумахера и Мазепина на новый сезон Формулы-1. Фото
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Пресс-служба команды «Формулы-1 «Хаас» представила фото комбинезонов своих пилотов, россиянина Никиты Мазепина и немца Мика Шумахера, в которых они будут выступать в новом сезоне. Снимок был размещён на официальной странице «Хааса» в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на официальной странице команды «Хааса» в «Инстаграме».
Показав фото в комбинезоне в своём «инстаграме» и Мазепин.
«Новый год, те же цвета», — подписал снимок Никита.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».
Напомним, по итогам Кубка конструкторов прошлого сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее место, не набрал ни одного очка. За команды также выступали Мик Мазепин и Никиты Шумахер.
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