Льюис Хэмилтон объяснил, почему хранил молчание после скандального ГП Абу-Даби

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о причинах своего молчания по окончании скандальной гонки Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Формулы-1.



«Я никогда не говорил, что собираюсь остановиться. Мне надо было отойти в сторону, провести время с семьёй, но потом я решил, что наступил момент снова атаковать, работать вместе с командой. Думаю, будет впечатляющий сезон», — сказал Хэмилтон во время пресс-конференции, посвящённой презентации нового болида команды.

Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.