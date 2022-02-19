Хэмилтон высказался о Ферстаппене в контексте скандального Гран-при Абу-Даби

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что не испытывал никаких обид по отношению к своему главному конкуренту за титул чемпиона мира, гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену после скандального Гран-при Абу-Даби минувшего сезона Формулы-1.
«То, что происходило, не имеет никакого отношения к Максу. Макс лишь сделал всё, что сделал бы гонщик, оказавшийся в такой ситуации. Он отличный соперник, и каких-либо обид на него у меня нет. Я ни на кого не держу зла», — приводит слова Хэмилтона авторитетный гоночный журналист Адам Купер в своём «твиттере».
Напомним, в решающем заезде минувшего сезона пилот Хэмилтон уступил Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере, которое стало бы рекордным. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
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