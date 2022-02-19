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Никита Мазепин: я стал лучшей версией самого себя

Никита Мазепин: я стал лучшей версией самого себя
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о целях на новый сезон Формулы-1, а также поделился мнением о возможностях для себя и команды в 2022 году.

«Главная цель — стараться совершенствоваться абсолютно во всём. Думаю, можно сказать, что я стал более зрелым пилотом. Я бы сказал, что стал лучшей версией самого себя. Думаю, в этом году наша команда сможет дать бой», — сказал Мазепин в интервью пресс-службе «Хааса».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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