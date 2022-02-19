Хэмилтон призвал оказывать давление на социальные сети после угроз в адрес Латифи

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал оказать давление на социальные сети, чтобы те приняли необходимые меры и не допустили впредь ситуацию, которая случилась с пилотом «Уильямса» Николасом Латифи после Гран-при Абу-Даби.
«В конечном счёте, мне не кажется, что платформы произвели какие-то существенные изменения. Нам все ещё приходится оказывать на них давление, чтобы они что-то предприняли. Психическое здоровье — значимая составляющая, а на этих платформах многие, причём совершенно незаслуженно, могут подвергаться жёстокому обращению. Такое нельзя терпеть.
И ведь они могут это изменить, но, похоже, делают это недостаточно быстро. Так что нам просто нужно продолжать оказывать на них давление. Я был на связи с Николасом и прекрасно понимаю, как сложно может быть в таких ситуациях. Важно, чтобы он понимал, что у него есть поддержка», — приводит слова Хэмилтона Motorsport Week.
В финальной гонке минувшего сезона Латифи попал в аварию, что привело к появлению машины безопасности и в итоге изменило ход борьбы за титул между Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, представляющим «Ред Булл». После этого в адрес Латифи последовали многочисленные угрозы, в том числе в крайне резкой форме.
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