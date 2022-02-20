Джордж Расселл: у Хэмилтона отняли восьмой титул Формулы-1
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Новобранец «Мерседеса» Джордж Расселл выразил мнение, что у его товарища по команде Льюиса Хэмилтона «отняли» восьмой титул чемпиона мира из-за ошибок, допущенных официальными лицами в ходе последней гонки прошлого сезона Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.
«Он полностью контролировал ход той гонки. Ему просто нужно было довести дело до конца, и он стал бы восьмикратным чемпионом, но у него отняли победу.
Конечно, ошибки порой случаются, особенно в моменты крайне напряжённой борьбы. Но скрестим пальцы, чтобы после изменений, которые внесла ФИА, они больше никогда не повторились. В спорте каждый всегда испытывает огромное давление, будь то спортсмен, тренер, менеджер, инженеры, судья или гоночный директор», — приводит слова Расселла BBC.
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