Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серьёзная авария на этапе NASCAR в Дайтоне: от машины отвалился мотор. Видео

Серьёзная авария на этапе NASCAR в Дайтоне: от машины отвалился мотор. Видео
Комментарии

Серьёзная авария случилась в ходе гонки второго дивизиона NASCAR, Xfinity Series, в Дайтоне. Участником инцидента стал американский гонщик команды Jordan Anderson Racing Мьятт Снайдер. Соответствующая видеозапись была представлена на канале NASCAR on FOX в YouTube.

Авария произошла на последнем круге гонки, когда пилот потерял управление после контакта с другим гонщиком. После этого автомобиль Снайдера отбросило в сторону защитного ограждения. В результате столкновения от болида отвалился двигатель.

Сообщается, что гонщик серьёзно не пострадал и уже даже вернулся в расположение команды, однако испытывает боль в левой ноге.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NASCAR on FOX. Права на видео принадлежат NASCAR.

Новость по теме
Обвиняемый заявил, что нарушить ПДД его подтолкнул призрак легендарного гонщика
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022