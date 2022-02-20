Серьёзная авария на этапе NASCAR в Дайтоне: от машины отвалился мотор. Видео

Серьёзная авария случилась в ходе гонки второго дивизиона NASCAR, Xfinity Series, в Дайтоне. Участником инцидента стал американский гонщик команды Jordan Anderson Racing Мьятт Снайдер. Соответствующая видеозапись была представлена на канале NASCAR on FOX в YouTube.



Авария произошла на последнем круге гонки, когда пилот потерял управление после контакта с другим гонщиком. После этого автомобиль Снайдера отбросило в сторону защитного ограждения. В результате столкновения от болида отвалился двигатель.



Сообщается, что гонщик серьёзно не пострадал и уже даже вернулся в расположение команды, однако испытывает боль в левой ноге.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале NASCAR on FOX. Права на видео принадлежат NASCAR.